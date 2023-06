Anglia luan tenis me Maqedoninë, Franca fitore të vështirë ndaj grekëve, rumunët përmbysin Zvicrën

Maqedonia e Veriut rezultoi “kafshatë e lehtë” për Anglinë në sfidë ne zhvilluar në “Old Trafford”, që përfundoi me fitoren e thellë 7-0 të vendësve. “Tre Luanët” e zgjidhën ndeshjen që në pjesën e parë, të cilën e mbyllën në epërsi të trefishtë falë golave të Harry Kane, Saka dhe Rashford. Në fillim të fraksionit të dytë e tundi edhe dy herë të tjera rrjetën Saka, i cili meritoi të merrte topin në shtëpi.

Në të 64-tën i erdhi radha Kalvin Philips-it për të dërguar topin në rrjetë, për të ardhur më pas te goli i dytë personal i Kane. Anglia e kryeson Grupin C me 12 pikë të plota. Në këtë takim u aktivizuan titullarë tre lojtarë me origjinë shqiptare, Alioski, Bardhi dhe Ademi, ndërsa Bejtullai hyri në fushë në filli të pjesës së dytë.

Nuk gabon as Franca, që fitoi 1-0 me Greqinë në “Stade de France” falë golit me penallti të Kylian Mbapessë. Në fakt, sulmuesi i PSG-së e humbi 11-metërshin, por kryesori e përsëriti për shkak se një lojtar i Greqisë u fut para kohe në zonë në momentin e ekzekutimit të penalltisë.

Kurse Zvicra zhgënjeu teksa shpërdoroi një avantazh 2-0 që pa t’i barazohej në dy minutat shtesë nga Rumania. Fitore për Turqinë ndaj Uellsit dhe Irlandës me Gjibraltarin, teksa Sllovenia nuk shkoi tej barazimit me Danimarkën dhe blofi ka qenë Irlanda e Veriut, që u mund në shtëpi nga Kazakistani.