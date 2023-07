Australia, vendi i parë në botë që legalizon përdorimin e psikodelikëve për sëmundjet mendore

Australia është bërë vendi i parë në botë që legalizon përdorimin e psikodelikëve për të trajtuar problem të shëndetit mendor. Psikiatër të licencuar tani mund të përdorin MDMA për ata që vuajnë nga çrregullimi i stresit post-traumatik për lloje të caktuara të depresionit.

Vendimi u përshëndet nga shumë shkencëtarë dhe ekspertë të shëndetit mendor si një ndryshim i lojës. Megjithatë, të tjerë thonë se masa ishte shumë e nxituar.

Ekspertët thonë se ekziston ende rrezik, që do të thotë se përdoruesi mund të ketë një përvojë të pakëndshme ndërsa është nën ndikimin e drogës.

Kostoja gjithashtu mund të jetë një pengesë për shumë njerëz. Daniel Perkins, drejtor i Institutit Psychae dhe hulumtues i lartë në Universitetin e Melburnit, vlerëson se një program trajtimi që përfshin seancat e terapisë me asistencë psikodelike mund të kushtojë më shumë se 15,000 dollarë Australianë (9,100 euro).

MDMA është një drogë sintetike që vepron si halucinogjen. Ai rrit nivelet e energjisë së përdoruesit, përvojat shqisore.

Asnjë produkt specifik nuk është miratuar në Australi, që do të thotë se ofruesit e kujdesit shëndetësor ose objektet me të cilat punojnë do të duhet të importojnë halucinogjenët për pacientët e tyre.

