Bandustani shqiptar

Nga Shaban Murati

Nëse shtetasit e Shqipërisë sot në shekullin 21, 111 vjet pas shpalljes së shtetit të pavarur shqiptar, refuzojnë t’i përgjigjen drejtësisë, atëhere i dëshmojnë botës mbarë se shqiptarët dhe në rradhë të parë udhëheqësit e tyre, nuk kanë ditur dhe nuk duan të bëjnë shtet.

Nuk ka ndodhur kurrë një sfidë arrogante e tillë ndaj drejtësisë dhe ndaj shtetit as në Francë dhe as në SHBA, as në Kroaci e Bullgari dhe as në Maqedoninë e Veriut.

Por te udhëheqësit politikë të Shqipërisë dominon geni gjenetik i bandustanit të fisit, të tribusë dhe të bajraktarit, i cili e barazon shtetin me veten dhe e drejton me mentalitetin e kopesë së dhenve, që e kulloste dikur në majë të malit. Ata krijuan dhe drejtuan vetëm bandustanin shqiptar.

Por bandustanet nuk pranohen as në BE dhe as në Europë.