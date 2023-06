Barcelona bën goditjen e bujshme në merkato, Gundogan firmos me klauzolë 500 mln euro!

Mediet spanjolle raportojnë se Barcelona tashmë e ka mbyllur marrëveshjen me Ilkay Gundfogan. Turkogjermani mësohet se i ka përfunduar testet mjekësore në Gjermani e tashmë pritet të udhëtojë drejt Barcelonës.

Rezultatet e testeve mjekësore tani do t’i dërgohen klubit i cili duhet t’i analizojë përpara se të ndezë dritën jeshile për mbylljen e operacionit.

Ndërkohë, AS zbulon disa detaje të kontratës: Gundogan ka firmosur për tre vjet. Megjithatë ka raportime të tjera që sugjerojnë se sezoni i tretë do të jetë opsional. Gundogan do të ketë një klauzolë lirimi me vlerë 500 milionë euro.

Ashtu si verën e kaluar, me nënshkrimet e Robert Lewandowskit dhe Jules Kounde, Xavi besohet se ka luajtur një rol kyç për të bindur mesfushorin, që refuzoi zgjatjen e bashkëpunimit me Manchester City-n.