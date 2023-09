Basha mbledh Këshillin Kombëtar, ultimatum Berishës: Është hera e fundit që PD nuk ka kandidat në zgjedhje!

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka mbledhur sot Këshillin Kombëtar të PD, ku do të zgjidhen strukturat e reja të kësaj force politike. Në fjalën e tij kryedemokrati u shpreh se ky është një hap i rëndësishëm politik dhe se sot mbyllet një cikël i tejzgjatur intrigash në PD.

“Sot mbyllim një cikël të tejzgjatur intrigash në PD. Duhet të bëjmë gjithçka që të tejkalohet kriza dhe përçarja në PD. Brenda dy muajsh organizimi i degëve të PD do të marrë formë, do të jemi në terren për të ringritur PD-në.

Brenda fundit të vitit t’u japim demokratëve një strukturë efektive dhe një program të ri dhe për tu kthyer në alternativën qeverisëse. Kjo është në garë me kohën. Kjo qeveri nuk e fsheh dot që po vjedh çdo ditë shqiptarët me taksat e tyre. Me këtë qeverisje vendi po rrëshqitur çdo ditë e më shumë.”, u shpreh Basha.

Kryedemokrati Basha theksoi se kjo është hera e fundit që PD nuk ka kandidat në zgjedhje, teksa shtoi se “duhet të jemi në terren për të ringritur partinë”.

“Respektuam vullnetin e tyre për të mos nxjerrë kandidat, është përgjegjësia jonë që u morëm me luftën ndaj njëri-tjetrit dhe jo me ringritjen e partisë. Hera e fundit që PD nuk ka kandidat në zgjedhje, duhet të jemi në terren për të ringritur partinë dhe për të qenë në përballje elektorale”, theksoi ai.

Ditën e djeshme dega e PD në Kukës njoftoi se nuk do të dalë me kandidat në zgjedhjet e pjesshme që do të mbahen në 24 shtator, për zgjedhjen e kreut të Bashkisë Kukës.