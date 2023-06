Bayern Munich bën ofertën e dytë për Kane, 93 mln euro…

Harry Kane është ai që u zgjodh për t’u bërë sulmuesi i ri i Bayern Munich dhe kampioni i Bundesligës bëri hapin e parë drejt nënshkrimit të tij, duke bërë një ofertë të parë prej 70 milionë euro plus pagesat për golat që, u refuzuan shpejt për Tottenham. Siç zbulohet nga CBS Sports, bavarezëve nuk iu desh shumë kohë për të përmirësuar propozimin e tyre dhe tani do të ishin të gatshëm të paguanin në total 93 milionë euro, në këtë rast duke përfshirë edhe pagesat për objektivat.

Megjithatë, gjithmonë sipas CBS, gjithçka tregon se Tottenham do të refuzojë përsëri pasi CEO i tij Daniel Levy dëshiron të marrë një pjesë të flamurit të tij. Bosi i Spurs nuk mendon ta shesë atë për më pak se 100 milionë sterlina, që do të ishte ekuivalente me rreth 116 milionë euro. Përveç befasisë, Bayern nuk do ta arrijë këtë shifër dhe planifikon t’i kërkojë vetë Kane ndihmë në negociata.