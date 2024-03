Begaj pritet nga homologu në Azerbajxhan: Energjia dhe turizmi janë në krye të axhendës

Presidenti i Republikës, Bajram Begaj ndodhet për një vizitë zyrtare në Azerbajxhan, ku u prit në një takim nga homologu i tij Ilham Aliyev.

Detaje të takimit Begaj i ka ndarë përmes një foto të publikuar në rrjetin social X ndërsa shkruan: Takim produktiv me mikun tim të dashur.

“Ne po e çojmë përpara bashkëpunimin tonë politik dhe po forcojmë bashkëpunimin ekonomik në fusha kyçe me interes të përbashkët.

Energjia dhe turizmi janë në krye të agjendës sonë”, vijon më tej Begaj.

