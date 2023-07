Beshiktashi ‘kockë e fortë’ për Tiranën, Shehi: Jemi të përgatitur për këto nivele!

Trajneri i Tiranës, Orges Shehi, dha prononcimin e tij në konferencën për shtyp përpara ndeshjes me Besiktas, nesër në orën 20:00 në Stamboll.

Sa e përgatitur është Tirana për këtë ndeshje historike?

Vijmë pas një raundi të parë të kaluar dhe mendoj që me atë që shoh, atmosfera është e mirë, ka pozitivitet. Kemi një kundërshtar të fortë nesër por jemi të përgatitur për ta përballuar si nga ana tekniko-taktite edhe ajo psikologjike.

Tirana jo-favorite, a ka shanse?

Në një ndeshje futbolli ka favorit dhe jo favorit. Jemi të vetëdijshëm që nuk jemi favorit, jemi sfidues por mendoj që në një ndeshje cdo skuadër ka shanset e veta dhe me këtë concept do të futemi nesër për të shfrytëzuar shanset tona.

Duam të jemi një skuadër që do të bëjë gjithmon vetëveten duke u përshtatur me kundërshtarin në varësi të situatave dhe shpresojmë që këto situata t’i vlerëosjmë si duhet për të marrë më të mirën pasi futbolli vendoset nga momentet. Një gjë është ajo që kërkojmë të bëjmë, pa ndryshuar fytyrën dhe personalitet pavarësisht situatave.

Formacioni?

Kemi edhe një stërvitje dhe shpresoj që gjendja të jetë optimale sic është aktualisht. Këto ditë e kemi ndarë se kush mund të fillojë nga fillimi. Duke patur shumë lojtarë në kontigjent s’ka rëndësi kush e nis nga fillimi, por do të jetë i ngjashëm me atë ndaj Batumit.

Jeni përballur si lojtarë me Besiktas, sa ndryshon qasja tani si trajner? A ka më shumë përgjegjësi?

Kemi patur një përballje kur luaja futboll, por është e vërtetë që qasja është tjetër pasi pozita dhe përgjegjësia ndryshon, mënyra sesi e sheh futbollin pasi e sheh në një këndvështrim tjetër, një botë tjetër. Përgjegjësia është më e madhe por unë mendoj që përballja me kundërshtar të këtij niveli të ndihmon. Jam i kënaqur që lojtarët e mi tani i kanë prekur këto nivele dhe do të jetë më e lehtë për ta.

Tirana vjen për rezultat apo për të shpresuar në ndonjë shans?

Vijmë për të luajtur futboll, jemi në raundin e dytë të Conference League. Asnjë skuadër nuk hyn në betejë i dorzuar pra hyn për të kërkuar maksimumin dhe të dalësh nga ndeshja me këtë ide pastaj ajo që prodhon fusha është tjetër gjë. Ndaj një kundërshtari të tillë shpresoj të jemi në ritëm që në pjesën e parë, të mos ndikojë te doza emocionale dhe veprimet e nxituara. Nëse i kemi këto komponentë me vete do të jetë më e lehtë.