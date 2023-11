Betejat politike në Serbi përmes muraleve në rrugët e Beogradit

Në prag të zgjedhjeve në Serbi, beteja politike është shtrirë nëpër murale. Momentet më kontradiktore të historisë moderne, kanë gjetur pasqyrim në mbishkrime të përhapura gjithandej në Beograd. Nga thirrjet për kthimin e ushtrisë serbe në Kosovë, tek mbishkrimet mbi vëllazërinë e serbëve me Rusinë, e deri tek sloganet në mbështetje të grupit mercenar rus “Wagner” dhe mesazhet kushtuar ushtarëve rusë të vrarë në Ukrainë rrugëve të Beogradit është e dukshme beteja politike përmes muraleve.

“Do të thoja që në rreth pesë vitet e fundit, ka pasur një luftë të vazhdueshme në mure. Është një fushëbetejë, një luftë e përhershme në të cilën disa përdhosin veprat e të tjerëve”, thotë studiuesja Hana Suica për agjencinë franceze të lajmeve AFP. Murali më i vjetër i Beogradit ndodhet në qendër të qytetit një student me kurriz, i veshur me xhinse, me një fletore të kuqe në dorë.