Britania e Madhe ndalon cigaret elektronike njëpërdorimshme

Britania e Madhe do të ndalojë cigaret elektronike njëpërdorimshme, të njohura në mesin e të rinjve për shijet e tyre me fruta, por që shqetësojnë mjekët dhe autoritetet shëndetësore, tha këtë të hënë qeveria e Mbretërisë së Bashkuar.

Ndalimi është pjesë e një plani më të gjerë kundër duhanit të shpallur vjeshtën e kaluar nga kryeministri britanik Rishi Sunak.

“Një nga tendencat më shqetësuese tani është rritja e përdorimit të cigareve elektronike tek të rinjtë dhe kjo është arsyeja pse ne duhet të veprojmë përpara se ajo të bëhet endemike,“ tha Sunak.

Në mesin e 11-17-vjeçarëve, përdorimi i cigareve elektronike njëpërdorimshme është rritur nëntëfish në dy vjet, sipas shifrave zyrtare.

Konsumi i këtyre produkteve të disponueshme është një “faktor kyç në rritjen alarmante” të numrit të të rinjve që përdorin cigare elektronike, vuri në dukje qeveria britanike, duke vënë në dukje efektet “e panjohura” afatgjata të thithjes së tymit.

Përveç ndalimit të cigareve elektronike për një përdorim, autoritetet britanike do të zvogëlojnë numrin e aromave të lejuara për cigaret elektronike klasike, do ta bëjnë paketimin e tyre më pak tërheqës dhe do të rregullojnë mënyrën e paraqitjes së këtyre produkteve në dyqane në mënyrë që ato të jenë më pak të dukshme. për konsumatorët e rinj.

Pirja e duhanit është shkaku kryesor i parandalueshëm i vdekjeve në Mbretërinë e Bashkuar, tha qeveria, duke shtuar se duhani shkakton rreth një të katërtën e vdekjeve nga kanceri.

j.l./ dita