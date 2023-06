Brozovic i thotë ‘PO’ Barcelonës, por ka vetëm një pengesë…

FC Barcelona dhe Marcelo Brozovic po afrohen çdo orë e më shumë. Futbollisti kroat qetëson transferimin e tij në Al-Nassr të Arabisë Saudite, ndërsa pret që klubi Blaugrana të zyrtarizojë një ofertë të fortë. Megjithatë, kroati, sipas gazetarit italian Gianluca di Marzio, do t’i kishte thënë tashmë ‘po’ entitetit sportiv katalanas. Informacioni i lartpërmendur komenton se Brozovic do t’i kishte kërkuar klubit saudit një pagë prej 30 milionë euro në vit për dy vjet, si kusht i domosdoshëm për pranimin e ofertës. Më parë, futbollisti dhe përfaqësuesit e tij kishin rënë dakord për një kontratë tre sezone me Al-Nassr, paga e të cilit do të ishte rreth 20 mln në sezon.

Ndër arsyet që shpjegojnë dyshimet e Brozovic peshon mbi të gjitha interesi i Barçës për nënshkrimin e tij këtë verë. Me Kimmich të përjashtuar, pasi konfirmoi se dëshiron të vazhdojë te Bayern Munich, dhe Zubimendi larguar për shkak të klauzolës së lirimit prej 60 milionë eurosh; opsioni kroat ka shtuar peshë në menaxhimin sportiv, krahas emrave të tjerë si Parejo dhe Oriol Romeu. Klubit të Barçës, megjithatë, i duhet më shumë kohë për t’i dërguar kroatit një ofertë të detyrueshme. Për ta bërë këtë, ai fillimisht duhet të nisë ‘operacionin e daljes’, duke gjetur strehim për futbollistë si Dest, Lenglet, Umtiti, Collado apo Gustavo Maia. Sapo fatura e pagave të ulet ndjeshëm, do të jetë atëherë kur Barça të jetë në një pozicion për të vënë bast për finalistin aktual të Champions League.