Çmimet e naftës bien pas përpjekjeve diplomatike për konfliktin Izrael-Palestinë

Çmimet e naftës u lehtësuan të hënën pas intensifikimit të përpjekjeve diplomatike për të zgjidhur konfliktin Izrael-Palestinë. Standardi global i naftës së papërpunuar Brent tregtohej me 91,80 dollarë për fuçi, një rënie prej 0,39% nga çmimi i mbylljes prej 92,16 dollarë për fuçi në seancën e mëparshme tregtare të premten.

Standardi amerikan West Texas Intermediate (WTI) tregtohej në të njëjtën kohë me 87,66 dollarë për fuçi, 0,48% më pak nga mbyllja e së premtes me 88,08 dollarë për fuçi. Samiti i paqes në Kajro u mbajt të shtunën për të diskutuar zhvillimet e fundit në konfliktin midis Izraelit dhe Palestinës me pjesëmarrjen ndërkombëtare, arabe dhe të OKB-së. Të paktën 31 vende dhe tre organizata ndërkombëtare konfirmuan pjesëmarrjen e tyre në samit, sipas kanalit privat të lajmeve në Kajro. Vendimi i SHBA më 18 tetor për të lehtësuar pjesërisht sanksionet ndaj sektorëve të naftës, gazit dhe arit në Venezuelë zbuti gjithashtu shqetësimet për furnizimin, duke kufizuar prirjen rritëse të çmimeve të naftës.

