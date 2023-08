Darka e Mitsotakis, Zelensky mysafiri ‘surprizë’, liderët që kanë konfirmuar pjesëmarrjen

Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis dhe i gjithë ekipi i tij kanë sot dhe nesër nga një program të ngjeshur me kontakte ndërkombëtare, në sfondin e konferencës informale për Ballkanin të organizuar nga Athina.

Në të do të marrin pjesë një sërë liderësh ballkanikë, Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel dhe Presidentja e Komisionit Ursula von der Leyen, ku Greqia do të luajë një rol dominues në rajonin e Ballkanit, por edhe në debatin për të ardhmen evropiane.

Një mysafir surprizë i mbrëmjes duket se është presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy, ardhja e të cilit u mbajt sekret nga Athina. Zelensky është në një turne evropian këto ditë, pasi ka vizituar Suedinë, Danimarkën dhe Holandën, ndërsa Pallati Maxim nuk e ka përfshirë emrin e Zelenskyy-t në pjesëmarrësit e konferencës joformale dhe as në emërimet dypalëshe të kryeministrit.

Megjithatë, Zelenskyy rrallëherë lajmëron paraqitjet e tij, prandaj nuk kishte asnjë njoftim zyrtar. Në të njëjtën kohë, konsiderohet e mundshme që Mitsotakis dhe Zelensky të bisedojnë personalisht.

Pjesë e darkës do jenë: presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, i Malit të Zi, Jakov Milatovic, kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovacevski, i Kosovës, Albin Kurti, presidenti i Këshillit të Ministrave të Bosnje dhe Hercegovinës , Borgiana Christo, dhe presidentja e Moldavisë, Maya Sandu. Në diskutim do të marrin pjesë edhe liderët e vendeve të rajonit që janë anëtare të BE-së. dhe më konkretisht kryeministri i Bullgarisë Nikolai Denkov, i Kroacisë Andrej Plenkoviç dhe i Rumanisë Ion-Marcel Ciolakou.

Mungesë e madhe në konferencë do të jetë Shqipëria, e cila vë në pah “ngrirjen” e marrëdhënieve greko-shqiptare, pas burgosjes së kryebashkiakut të Himarës, Fredi Belerin.

Rëndësi të veçantë ka prania e kryeministrit kroat Andrej Plenkoviç në Athinë, i cili në orën 15:00 do të ketë një takim kokë më kokë me Kyriakos Mitsotakis, me të cilin shoqërohet me miqësi personale.

j.l./ dita