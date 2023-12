Dëbimi i emigrantëve në Ruanda, ministri britanik jep dorëheqjen (VIDEO)

Ministri i emigracionit i Britanisë, Robert Jenrick dha dorëheqjen, tha ministri i Brendshëm James Cleverly, pasi qeveria publikoi projektligjin e urgjencës që synon vënien në funksion të skemës së saj të dëbimit të emigrantëve nga Ruanda.

Dorëheqja e Jenrick do të shihet si një lëvizje për të pozicionuar veten si kreu i një rebelimi në rritje të krahut të djathtë që synon të sigurojë që Mbretëria e Bashkuar mund të veprojë në mënyrë të njëanshme dhe të dërgojë fluturime në Kigali.

James Cleverly bombarded with cries of "Where's Robert?"

Tory MPs privately say they believe Jenrick is on the brink of quitting. pic.twitter.com/qqatHKmtXw

— Aubrey Allegretti (@breeallegretti) December 6, 2023