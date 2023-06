Del në gjyq të martën, Trump paditet për keqpërdorim të dokumenteve të klasifikuara

Në një ngjarje të paprecedentë në historinë amerikane, ish-presidenti Donald Trump është paditur nga një juri e madhe federale për keqpërdorimin e dyshuar të dokumenteve të klasifikuara.

Në një mesazh në Truth Social ai tha se se autoritetet gjyqësore kanë informuar avokatët e tij se ai po ndiqet penalisht për këtë vepër të rëndë penale.

Siç raportojnë mediat e huaja, kjo është aktakuza e dytë për ish-yllin e realitetit televiziv, i cili u padit në prill nga zyra e prokurorit të qarkut të Manhatanit për 34 akuza për pagesa të fshehta që ai i bëri në vitin 2016 yllit të filmave për të rritur Stormy Daniels dhe modeles së Playboy Karen McDougal për të mbuluar aferat e supozuara me të dyja femrat.

Ai pritet të paraqitet në një gjykatë federale në Miami në orën 15:00 të së martës pasdite për gjykimin. Kjo shënon herën e parë në historinë e SHBA-së që qeveria federale padit një ish-komandant të përgjithshëm.

Former President Donald Trump responded to the federal indictment on Truth Social.

Here is a fact check of seven of the claims Trump has made about the investigation since the FBI raided his Mar-a-Lago resort and residence in August 2022. https://t.co/dBoDvEZv2A pic.twitter.com/YV36njD7eJ

— CNN (@CNN) June 9, 2023