Dembele kalon testet mjekësore te PSG, zyrtarizimi më pranë

Nënshkrimi i Ousmane Dembélé është vetëm pak orë larg zyrtarizimit. Sipas ‘RMC Sport’, futbollisti francez tashmë ka kaluar ekzaminimin përkatës mjekësor me skuadrën pariziene dhe me gjithçka në rregull, e vetmja gjë që mungon është firma për të konfirmuar një transferim që prej ditësh është në buzët e të gjithëve.

Futbollisti udhëtoi drejt Parisit për të mbyllur transfertën, ndërsa FC Barcelona kundërshtoi trofeun Joan Gamper dhe, nëse asgjë nuk shkon keq, nënshkrimi i tij duhet të zyrtarizohet nesër. Shifrat do të jenë ato që tingëllojnë në ditët e fundit. PSG do të paguajë 50 milionë euro për pasimin e lojtarit, siç është rënë dakord në kontratën e tij me Barçën, dhe Dembélé do të nënshkruajë për sezonet e ardhshme. Do të shohim se sa do të zgjasë ajo kontratë.

Sido që të jetë, klubi parizian ka blerë një futbollist që duhet t’ia lehtësojë humbjen Kylian Mbappé. E ardhmja e sulmit të Bondy mbetet e panjohur dhe, për këtë arsye, PSG dëshironte të mbulonte shpinën me një Dembélé, i cili do të jetë shumë i rëndësishëm në projektin e Luis Enrique.