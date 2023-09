Dështimi i Bill Gates në një parashikim, që e bëri atë të humbasë miliarda dollarë!

Vitet e fundit, Bill Gates është njohur në mbarë botën jo vetëm për aftësitë e tij në biznes, por edhe për parashikimet e tij. Ndonëse në shumicën e tyre koha përfundon duke e vërtetuar të drejtën e tij, ishte një prej tyre që nuk ndodhi, gjë që i shkaktoi atij humbje të rënda miliona. Për bashkëthemeluesin e Microsoft, është një gabim shumë më i zakonshëm nga sa duket.

Në podcast-in e tij ‘Unconfuse Me with Bill Gates’, manjati iu referua rëndësisë së gjumit dhe marrëdhënies së tij me produktivitetin. Disa dekada më parë, amerikani konsideronte se gjumi i pakët ishte sinonim i suksesit dhe se në botën e biznesit lidhej me një person që përfiton nga koha për të punuar dhe për të pasur përfitime, veçanërisht ato ekonomike. “Disa njerëz thanë se kam fjetur vetëm gjashtë orë. Një djalë tjetër tha se kam fjetur vetëm pesë, dhe mirë, ndonjëherë nuk kam fjetur fare. Mendova se gjumi është dembel dhe i panevojshëm”, tha ai.

Ai e konsideroi kështu, si një parashikim se dikush do të ishte i suksesshëm në jetë. Megjithatë, siç e pranoi ai, e kishte gabim dhe kjo e bëri të mos ishte aq produktiv sa mendonte dhe do të kishte “mund të kishte fituar më shumë para”. Me kalimin e viteve, po, ai e kuptoi se nuk kishte të drejtë dhe mori një ilaç. Tani, sipas tij, ai monitoron efektivitetin e gjumit të tij në baza ditore falë platformave celulare dhe është i shqetësuar për pasojat shëndetësore të një zakoni të keq të gjumit dhe se ai shoqërohet me sëmundje neurodegjenerative si Alzheimer.

Përveç kësaj, në podcast-in e tij ai pranoi edhe një gabim tjetër në vendimet e tij, siç ishte lansimi i sistemit të tij operativ celular, i cili dështoi keq kur konkurronte me iOS ose Android të Apple.