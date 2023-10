Detaje të reja nga arrestimi i 5 shqiptarëve në Greqi, flet kapo i grupit: Më premtuan 100 mijë euro për shpërndarjen e kokainës!

Ai pohoi se nuk i njihte personat që do të merrnin drogën, ndërsa duke iu referuar personit që i jepte porosi, theksoi se beson se ndodhet në një vend të huaj dhe lëviz kryesisht mes Turqisë dhe Kosovës.

Nga kontrollet e kryera nga autoritetet si në banesën në Neous Epivates, ashtu edhe në dy makinat e grupit, u gjetën 500 pako me gjithsej 585 kilogramë e 208 gramë kokainë, 7440 euro të lidhura me trafikun e drogës, 7 telefona që përdoreshin për të komunikuar me njëri-tjetrin, një detektor metali dhe sende të tjera.

Vlen të theksohet se, sipas vlerësimeve të autoriteteve, nga trafikimi i sasisë së drogës në fjalë, organizata do të realizonte fitime që i afroheshin 11.704.160 eurove.

Si ndodhi arrestimi i 5 shqiptarëve në Greqi?

Policia greke në bashkëpunim me DEA Amerikane sekuestroi 585 kg kokainë në 28 shtator në Selanik dhe vuri në pranga 5 shqiptarë, katër prej të cilëve me lidhje familjare me njëri-tjetrin. Kreu i grupit, i arrestuar tashmë, është Arjan Xhafaj, 50 vjec nga Cakrani i Fierit dhe bashkë me të është arrestuar edhe bashkëshortja, Lutmira Xhafaj 42 vjeç, pronare e një bar-kafe në Cakran. Operacioni është zhvilluar rreth orës 17.40, kur policia greke fillimisht ka ndaluar në Selanik një automjet i cili rezultonte i marrë me qera.

Drejtuesi i mjetit ishte 21 vjecari nga Cakrani i Fierit, Klevis Muskaj. Në mjetin e tij policia greke sekuestroi 239 pako me 280 kg 758 gram kokainë. 10 minuta më pas, është tentuar të ndalohet një tjetër mjet në zonën e “Neous Epibates”. Drejtuesi i mjetit, në tentativë për t’u larguar, përplasi një mjet policia dhe më pas u përplas me rrethimin e një shkolle. Ai u identifikua si Avelino Feimi, 33 vjec, nga Vlora. Dy drejtuesit e mjeteve, rezulton nipat e Arjan Xhafajt. Policia greke vijoi me kontrollin në banesën e Xhafajt, ku u sekuestruan 23 pako me 26 kg 701 gram kokainë, 1 dedektor metalesh, 12 çanta IKEA, 1 prerës metalik, 1 pako doreza njëpërdorimshe, 1 palë gërshërë profesionale. Në banesë vec tij dhe bashkëshortes, u gjet dhe u arrestua edhe Ilirian Baraj, 35 vjec nga Fieri, me shtetësi greke. Gjatë kontrollit trupor të të arrestuarve, u gjetën dhe sekuestruan 7440 euro, 7 celularë, 4 karta bankare dhe shënime dore.

a.c./dita