Dhuna barbare me shkopinj bejsbolli ndaj kushërinjve Maja, Prokuroria e Tiranës lehtëson akuzën për Rrajat

Prokuroria e Tiranës lehtëson akuzën për anëtarët e fisit Rraja në lidhje me episodin e dhunës ndaj Bilbil e Jashar Majas.

Ndryshe nga nisja e hetimit për “plagosje të rënë me dashje, në bashkëpunim” pas publikimit të dhunës me shkopë bejsbolli prokuroria ka vlerësuar që hetimit duhet të vijojë për akuzën e “plagosjes së lehtë me dashje”.