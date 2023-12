Dhuna në derbin Tirana-Partizani, Komisioni i Disiplinës u ndalon hyrjen në stadium 14 tifozëve (Emrat)

Pas akteve të dhunës që shoqëruan ndeshjen KF Tirana – FK Partizani, e vlefshme për javën e 15-të të kampionatit “Abissnet Superiore”, Komisioni i Disiplinës dhe Etikës ka marrë masë përjashtimi për 14 tifozë, të cilëve u ndalohet hyrja në stadiumet e futbollit të Republikës së Shqipërisë ku zhvillohen veprimtari të organizuara për një periudhë të pakufizuar kohe.

Më poshtë njoftimi i plotë i Komisionit të Disiplinës dhe Etikës në FSHF:

Pasi u njoh me relacionin e Sekretariatit Teknik, korrespondencën me policinë e shtetit lidhur me aktet e dhunës në ndeshjen KF Tirana – FK Partizani të zhvilluar më datë 03.12.2023, ku janë konstatuar shkelje të parashikimeve ligjore të nenit 48 e vijues të Ligjit 79/2021 “Për Sportin” si dhe pasi shqyrtoi dokumentacionin e paraqitur dhe diskutoi çështjet në tërësi duke u bazuar në nenin 59 e vijues të KDE

VENDOSI:

Të ndalojë hyrjen në stadiumet e futbollit të Republikës së Shqipërisë ku zhvillohen veprimtari të organizuara nga FSHF për një periudhë të pakufizuar kohe personave të më poshtëm:

Denis Ahmeti

Renis Maçi

Qemal Cano

Endri Mesiti

Juxhin Seferi

Mishel Burreli

Redi Sinani

Erinol Dushaj

Grejsi Sorra

Lorjan Beqo

Elvis Qatia

Herald Huqi

Donald Ismaili

Armand Shëngjergji

Në bazë të Nenit 7 të KDE, udhëzohen të gjithë anëtarët e FSHF të cilët kanë nën administrim stadiume futbolli, të garantojnë zbatimin e këtij vendimi.

Një kopje e këtij vendimi t`i përcillet Policisë së Shtetit.

p.k\dita