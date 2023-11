Dita Ndërkombëtare për eliminimin e Dhunës ndaj Grave, një në tre abuzohet nga partneri

25 Nëntori shënon Ditën Ndërkombëtare për Eliminimin e Dhunës ndaj Grave, një ditë e OKB-së e caktuar për t’u fokusuar në çështjen e dhunës ndaj grave dhe vajzave dhe për të bërë thirrje për veprime gjithnjë e më efektive për ta luftuar atë. Me kalimin e kohës, dita ka evoluar në një iniciativë globale dhe të përhapur që tani përfshin 16 Ditët e Aktivizmit dhe fushatat UNiTE.

Fushata e vitit 2023 për ditën e OKB-së është “Investoni për të parandaluar dhunën ndaj grave dhe vajzave ” dhe u bën thirrje qeverive në mbarë botën të ndajnë dhe të rishqyrtojnë se si po investojnë në parandalimin e dhunës me bazë gjinore. Parandalimi është me të vërtetë kyç, edhe pse shumë shpesh neglizhohet. Përgjigjet ndaj dhunës me bazë gjinore janë kryesisht reaktive, sesa proaktive. Kjo përkundër faktit se dhuna ndaj grave dhe vajzave mbetet një nga shkeljet më të përhapura dhe më të përhapura të të drejtave të njeriut në botë. Për më tepër, sipas një raporti të ri, asnjë vend nuk është brenda mundësive për të çrrënjosur dhunën nga partneri intim.

Në nivel global, vlerësohet se rreth 736 milionë gra, një në tre, i janë nënshtruar ndonjë forme të dhunës fizike ose seksuale, të paktën një herë në jetën e tyre. Kjo përfshin dhunën e partnerit intim (rrahje, abuzim psikologjik, përdhunim martesor, femicid), dhunë seksuale dhe ngacmim (përdhunim, akte seksuale të detyruara, përparime seksuale të padëshiruara, abuzim seksual të fëmijëve, martesë të detyruar, ngacmim në rrugë, përndjekje, ngacmim kibernetik), njerëz trafikimi (skllavëria, shfrytëzimi seksual), gjymtimi i organeve gjenitale të femrave dhe martesat e fëmijëve.

Ndërsa dhuna me bazë gjinore mund t’i ndodhë kujtdo, kudo, disa gra dhe vajza janë veçanërisht të cënueshme. Kjo cënueshmëri është rritur nga disa faktorë duke përfshirë moshën (me vajzat e reja dhe gratë e moshuara që janë veçanërisht të cenueshme), por edhe statusi i migrimit, identiteti etnik dhe fetar (gratë indigjene dhe ato që i përkasin pakicave etnike dhe/ose fetare), paaftësia dhe shumë të tjera.

Vlerësimet më të fundit globale nga Zyra e OKB-së për Drogën dhe Krimin tregojnë se, mesatarisht, më shumë se 5 gra ose vajza vriten çdo orë (ose një në çdo 11 minuta) nga dikush në familjen e tyre. Në vitin 2020, rreth 47,000 gra dhe vajza u vranë në mbarë botën nga partnerët e tyre intim ose anëtarë të tjerë të familjes. Azia është rajoni me numrin më të madh të viktimave në terma absolute, me rreth 18,600 viktima. Afrika është rajoni me nivelin më të lartë në raport me madhësinë e popullsisë së saj femërore.

Përvojat e grave dhe vajzave janë përkeqësuar nga efektet post-pandemike, konfliktet dhe ndryshimet klimatike. Ndërsa ndikimi i masave të izolimit Covid-19 në vrasjet e grave dhe vajzave të lidhura me gjininë ende nuk është shqyrtuar plotësisht, Zyra e OKB-së për Drogën dhe Krimin raportoi se numri mesatar vjetor i vrasjeve tregoi një rritje në disa pjesë të botës.

Dhuna dhe abuzimi me bazë gjinore gjithashtu nuk janë të huaja për hapësirat online. Njësia e Inteligjencës Economist, divizioni i kërkimit dhe analizës së Grupit Economist, zbuloi se 38% e grave kanë pasur përvoja personale të dhunës në internet dhe 85% e grave që kalojnë kohë në internet kanë dëshmuar dhunë dixhitale ndaj grave të tjera. Sipas hulumtimit, pandemia Covid-19 e përkeqësoi këtë situatë pasi gratë kalojnë më shumë kohë në internet, duke rritur ekspozimin e tyre ndaj kërcënimeve.

Pasojat e dhunës dhe abuzimit me bazë gjinore janë të gjera, duke përfshirë pasoja të pafavorshme psikologjike, seksuale dhe të shëndetit riprodhues, dhe shpesh prekin gratë dhe vajzat gjatë gjithë jetës së tyre. Kjo është gjithashtu arsyeja pse është thelbësore të përqendrohemi te parandalimi, pasi çdo përgjigje pas abuzimit nuk do t’i afrohet kurrë të qenit gjithëpërfshirës.

Me fushatën e re, “Investoni për të parandaluar dhunën ndaj grave dhe vajzave “, OKB-ja sugjeron se zgjidhja qëndron në përgjigje të fuqishme, duke përfshirë investimet në parandalim. Megjithatë, siç theksoi OKB-ja, vendet e investimeve që po angazhohen për të kundërshtuar dhunën ndaj grave dhe vajzave mbetet jashtëzakonisht e rrallë. Ndër të tjera, OKB-ja zbuloi se vetëm 5% e ndihmës qeveritare është e përqendruar në trajtimin e dhunës ndaj grave dhe vajzave dhe më pak se 0.2% i drejtohet parandalimit të saj.

Prandaj, OKB-ja po bën thirrje për më shumë investime në organizatat e grave dhe nisma të përqendruara te gratë, përveç legjislacionit më të mirë, ndjekjes penale të autorëve, më shumë shërbime për të mbijetuarit dhe trajnimit për zyrtarët e zbatimit të ligjit.

Situata aktuale, niveli dhe natyra e dhunës me bazë gjinore nuk mund të pranohet. Një ndryshim nuk do të vijë vetë. Një ndryshim do të vijë vetëm kur të gjithë në shoqëri të kuptojnë rolin e tyre të rëndësishëm në dhënien fund të dhunës ndaj grave dhe vajzave. Ne të gjithë duhet të punojmë së bashku për të trajtuar aspektet e ndryshme të kësaj dhune.

p.c. / dita