“Do merren masa”, aksioni i opozitës për bllokimin e Kuvendit, maxhoranca detyrohet të shtyjë seancën

Maxhoranca është detyruar të shtyjë seancën plenare, pas aksionit të opozitës për bllokimin e Kuvendit.

“Do merren masa për të gjithë ju”, tha zv.kryetarja e Parlamentit, Ermonela Felaj, e cila dha lajmërimin nga vendet e deputetëve, pasi opozita bllokoi foltoren dhe rrëzoi karriget e ministrave.

Në pamundësi për të drejtuar nga vendi i saj, nënkryetarja e Kuvendit, ka drejtuar seancën nga karriget e deputetëve të maxhorancës.

“Kjo është një sjellje që nuk ka ndodhur ndonjëherë në Kuvend, seanca e sotme nuk do të zhvillohet do të shtyhet për një ditë tjetër, kur të jetë e mundur të zhvillohet një seancë normale. Sipas rregullores, për të gjithë deputetët që sot janë përfshirë në veprime dhe akte të papranueshme, do kërkoj nga sekretariati masa për secilin prej tyre. Ky është Kuvendi i Shqipërisë dhe nuk mund të denigrohet”, tha Felaj.

j.l./ dita