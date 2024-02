“Do thuash që e ke mamanë nga Greqia” – Sokol Kushta tregon si refuzoi te Olimpiakosi që të luante si vorio-epiriot: Stop, unë jam shqiptar

Sokol Kushta ka dhënë një rrëfim vërtet shumë interesant në “Soccer Talk Podcast”.

Në një intervistë apo bashkëbisedim me trajnerin e mirënjohur Skënder Gega, është folur për historinë e karrierës së Kushtës.

Kushta tregon më shumë nga koha e tij në Greqi dhe qasjen që grekët bënin karshi lojtarëve shqiptarë, duke i aktivizuar në fushë si Vorio-Epiriot, ku nuk quheshin “të huaj”.

“Në 91, kam ikur në Greqi. Nuk kisha lidhje fare me gjuhën greke. U bë një parakontratë me Olimpiakosin.

Në Greqi ishte një miku im, sekretar ambasade. Pritej që të mbarohej kampionati këtu, duhej 4 ndeshje që të mbyllej kampionati, po Flamurtari kishte dalë kampion.

Një ditë, nuk e di si u zgjova dhe i them babait: “Më dërgo me makinë deri në Kakavijë se do të arratisem”. Ka qenë ditë e hënë.

Kishte disa momente të vështira edhe te kufijtë atëherë. Kur shkova, gjej në anën tjetër dy lojtarë të Shqipërisë: “Po ti më thanë mua?” Iu thashë: “Ma dha truri, do iki”. “Mirë më thanë, po kalove trarin, është makina me doktorin e Janinës këtu”.

Kështu hipi në makinë dhe shkoi në Janinë, atje i takova të gjithë, me Foto Strakoshën, ishin 5-6 shqiptarë. Aty ishte streha e parë e shqiptarëve. U bë një ndeshje atje dhe i them Fotos:

“Më gjej një palë këpucë që të luaj”. Luajmë një ndeshje kundër ekipit të parë të Janinës që ishte në kategori të parë.

E mori vesh presidentin e Olimpiakosit dhe më takoi, vazhdimësia pastaj ishte një gabim i imi i madh.

Te Olimpiakosi më ofruan gjithçka. Por kur e morën vesh që isha nga Vlora, më thanë: “Je homogjen”. Pra jo vorio-epirot, po homogjen.

Iu thashë: “Cfarë është homogjen”. Më thanë: “Po kemi tre rusë në ekip dhe nuk na lejohet një i katërt i huaj, homogjen është sikur e ke mamanë nga Greqia”.

Unë iu thashë: “Jo unë jam shqiptar, STOP”. Pastaj më thanë: “Mirë, do të blejmë si të huaj në dhjetor”.

Aty doli një menaxher, jo i mirëfilltë, por një menaxher që na mblodhi të gjithë ne shqiptarëve ishte Lekbello, Josa, unë rreth 12 lojtarë.

Nga të 12 lojtarët, i vetmi që luajti si shqiptar isha unë, të gjithë të tjerët luajtën si vorio-epiriot. Kjo është fakt, 12 lojtarë që ishin ajka e futbollit shqiptar kanë luajtur si vorio-epiriotë, vetëm unë si shqiptarë”, tha Kushta.

b.m/ dita