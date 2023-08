Dosja “Plumbi i Artë”, SPAK përfundon hetimet, pritet t’i komunikohet akuza Dumanit e të tjerëve

SPAK ka përfunduar hetimet për dosjen Dumani, ku rreth 1 vit e gjysmë më parë në sajë të operacionit ‘Plumbi i Artë’, u goditën katër grupe kriminale, dhe u lëshuan 32 urdhër arreste.

Të pandehur për këtë çështje janë marrë 20 persona, atyre po i komunikohen akuzat nga ana e SPAK, e pritet që dosja të kalojë për gjykim në GJKKO dhe seancat për këtë çështje të të nisin gjatë muajit shtator.

Për 12 personat e tjerë të cilët janë shpallur në kërkim lidhur me këtë çështje, referuar procedurës do vijojë kërkimi i tyre policor për gati 1 vit, e nëse autoritetet nuk mundin t’i arrestojnë, atëherë ndaj tyre do nisë procesi në mungesë.

j.l./ dita