Dy të kuqe, shumë tension dhe asnjë gol në Getafe-Barcelona

Barcelona ngec në premierën e sezonit, me katalanasit që nuk shkuan më shumë se barazimi 0-0 në transfertën e Getafe-s, ndërsa në “Alfonso Perez” kartonat e verdhë dhe të kuq ishin me shumicë.

Trajneri Xavi Hernandez zbriti nga minuta e parë me disa ndryshime, ndërsa debutuan Gundogan dhe Romeu, por që nuk mjaftuan për të marrë pikët e plota.

Kampionët e Spanjës dominuan takimin, por vuajtën mungesën e finalizimit, ndërsa në fundin e fraksionit të parë, Raphinha u ndëshkua me kartonin e kuq në minutën e 42-të duke lënë skuadrën me dhjetë lojtarë.Në pjesën e dytë, rezultati nuk ndryshoi, por u barazua edhe numri i lojtarëve në fushën e lojës, kjo pasi Mata u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë në minutën e 57-të.