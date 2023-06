E mbani mend futbollistin Claudio Caniggia? Po gjykohet në Argjentinë për përdhunimin e ish-gruas!

Ish-futbollisti argjentinas Claudio Paul Caniggia, nënkampion i botës në Itali 1990, u ndoq penalisht për veprën penale të “abuzimit të rëndë seksual”, për të cilin u akuzua nga ish-bashkëshortja dhe nëna e fëmijëve të tij, Mariana Nannis. Këtë të martë ai u thirr të paraqitej kur të kthehej në Buenos Aires, nga Spanja. Ish-sulmuesi 56-vjeçar u procedua penalisht me “lirim të përkohshëm” për veprën penale të abuzimit të rëndë seksual ndaj Nannis, nga gjykata kombëtare penale dhe korrektuese 18, e zëvendësuar nga gjyqtarja Fabiana Palmaghini.

Vendimi gjithashtu përcaktoi se Caniggia “duhet të përmbahet nga mbajtja e çdo lloj kontakti” me Nannis. Pavarësisht se gjyqtari urdhëroi Caniggia-n të “informojë dhe provojë, më shumë se pesë ditë pune përpara se kur do të duhet të largohet” nga territori argjentinas, prokuroria e gjeti lojtarin duke udhëtuar në Spanjë, ku u largua më 17 qershor.

Gjykatësi e ndaloi Caniggia-n të martën të mungojë në Argjentinë për 90 ditë pa autorizimin e shprehur të gjykatës dhe se në rast se dëshiron të mungojë, duhet ta informojë 15 ditë pune përpara. Po kështu, ai e urdhëroi atë të paraqitej ditën tjetër të punës pas kthimit të tij në Argjentinë, më 8 korrik. Avokati i Caniggia, Fernando Burlando, i tha Agencia EFE se ata do të apelojnë prokurorinë.

Në shkurt 2020, Nannis raportoi se në vitin 2018 ish-burri i saj e përdhunoi atë në një dhomë hoteli në Buenos Aires. Në mars të vitit 2022, Caniggia u hetua për këto ngjarje, ku ai mohoi akuzat dhe e cilësoi të rreme akuzën e ish-partneres së tij, me të cilën ishte i martuar prej më shumë se 33 vitesh.

“Kur doja të largohesha, ai më tha: “Nëse del nga ajo derë, do të të vras ​​bijë kurve”, tha Nannis, i cili gjithashtu pohoi se Caniggia e goditi vazhdimisht. Caniggia mohoi të ketë abuzuar, rrahur ose kërcënuar ish-partneren e tij. I lindur në Henderson, provincën e Buenos Aires, më 9 janar 1967, Claudio Paul Caniggia bëri debutimin e tij në futboll në 1985 në River Plate, me të cilin fitoi, ndër të tjera, një Copa Libertadores dhe një Intercontinental. Ai gjithashtu luajti për Boca Juniors, për italianët Atalanta dhe Roma dhe Benfica portugeze, ndër klube të tjera, dhe u shpall kampion me Argjentinën në Copa América 1991, Kupën e Konfederatave dhe Kupën e Kampionëve Conmebol-USA.