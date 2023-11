Edhe këtë fundvit vetëm 5 mijë lekë shpërblim për pensionistët, ja kur nis shpërndarja

Shpërblimi i fund-vitit për përfituesit e pensionit, në vlerën e 5 mijë lekëve do të nisë të shpërndahet prej 1 dhjetorit. Bonusin do mund ta marrin bashkë me pagesën mujore të pensionit rreth 687 mijë qytetarë, 585 mijë e 809 në zonat urbane dhe 101 mijë e 114 në ato rurale.

Banka e Shqipërisë për buxhetin 2024: Skema e pensioneve po kërcënon qëndrueshmërinë ekonomike të vendit. Shpërndarja e pagesës do të bëhet sipas grafikut të zakonshëm, pra në datat kur të moshuarit apo kategoritë e tjera të përfituesve tërheqin pensionin. Instituti i Sigurimeve Shoqërore tregon se tërheqja e pagesës mund të bëhet edhe pas datës 31 dhjetor, madje deri në tre vite pas kësaj date. Fondi në dispozicion për bonusin e këtij viti është në vlerën e 3.5 miliardë leheve, ndërsa në 2024-n shuma do të rritet në 3.6 miliardë lekë. Ndërkohë, pas marrjes së bonusit, të moshuarit në vend do të duhet të presin tetorin e vitit të ardhshëm për të marrë ca para më tepër në pensionin e tyre mujor. Bazuar në ecurinë e deritanishme dhe parashikimet për vijimin për inflacionin, pensionistët do të marrin edhe më pak para’ nga sa përfituan në indeksimin e fundit, atë të muajit tetor.

j.l./ dita