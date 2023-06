Edhe N’golo Kante firmos në Arabi, rrogë 100 mln euro në sezon

Ndizet merkato e verës. N’golo Kante ka rënë dakord dhe ka kaluar testet mjekësore me skuadrën kampione të Arabisë Saudite, Al Ittihad. Eksperti i merkatos, Fabrizio Romano bën me dije se kontrata që është rënë dakord është dy vjeçare me një pagë prej 100 milionë eurosh në sezon.

Mesfushori francez në fundin e këtij muaji mbyll gjithçka me Chelsea dhe pas pesë vitesh do largohet nga Londra me gjashtë trofe të fituar. 32-vjeçari ia ka lënë të drejtën e imazhit dhe çdo marrëveshje për reklamat klubit të ri, teksa pritet që të bashkohet muajin që vjen me Benzema-në, ish-kapitenin e Real Madrid që u prezantua me kampionët e Arabisë Saudite. Pas firmës me Cristiano Ronaldon nga Al Nassr, tanimë janë klubet e tjera që po ofrojnë paga të majme në Arabinë Saudite, duke joshur futbollistët më të mirë në botë.