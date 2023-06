Megjithatë Marini është i pari, ndërsa pas tij rradhën do ta ketë trajneri Giovani Colella. Italiani në pankinën e Partizanit një vit më parë ishte këmbëngulja e madhe e drejtorit Marini dhe me largimin e këtij të fundit edhe Colella pritet të ketë të njëjtin fat. Gjithsesi kjo nuk është arsyeja e vetme, pasi trajneri kishte diskutuar me Marinin edhe projektit për vitin e ardhshëm, ndërsa tani ai nuk mund të shkoi para pa drejtorin sportiv.