Emërtimet dhe gradat madhore për gjeneralët

Njoftim shtypi Tiranë, më 24.1.2024

Presidenti i Republikës Sh.T.Z Bajram Begaj dekreton dhënien e gradave madhore në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë. Presidenti i Republikës Sh.T.Z Bajram Begaj dekretoi sot dhënien e gradave madhore në Forcat e Armatosura tëRepublikës së Shqipërisë:

1. Gjeneral Brigade Ilir Hasan Xhebexhia, me detyrë “Komandant i Forcës Tokësore”, i jepet grada madhore “Gjeneral Major” , me Dekret nr. 30, datë 24.1.2024.

2. Kolonel Aleksandër Koço Pando, me detyrë “Drejtor” i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura në Shtabin e Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, i jepet grada madhore “Gjeneral Brigade”, me Dekret nr. 31, datë 24.1.2024.

3. Kolonel Altin Qerim Kurti, me detyrë “Atashe Ushtarak i RSH-së në Republikën e Kosovës, jo rezident në Republikën e Malit të Zi dhe Maqedoninë e Veriut”, në Përfaqësinë Ushtarake Jashtë Vendit , i jepet grada madhore “Gjeneral Brigade”, me Dekret nr. 32, datë 24.1.2024.

4. Kolonel Bardhyl Feim Nuredinaj, me detyrë “Zëvendëskomandant i Akademisë së Forcave të Armatosura”, në Akademinë e Forcave të Armatosura , i jepet grada madhore “Gjeneral Brigade”, me Dekret nr. 33, datë 24.1.2024.