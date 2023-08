Energji diellore nga hapësira nëpërmjet satelitëve! ESA gjen zgjidhjen inovatore, për të luftuar ndryshimet klimatike

Në dekadën e fundit, qeveritë në mbarë botën janë bërë gjithnjë e më të shqetësuara për ndryshimet klimatike. Agjencia Evropiane e Hapësirës (ESA) duket se ka një zgjidhje inovative që mund të jetë vendimtare në parandalimin e zvarritjes së planetit nga gazrat serrë. Nuk është asgjë më shumë dhe asgjë më pak se dërgimi i energjisë së pastër nga hapësira.

Dhe nuk është fantashkencë. ESA ka plane për të lëshuar një sërë satelitësh të aftë për të “marrë” energjinë diellore nga hapësira. Kjo teknikë e quajtur me akronimin SBSP dëshiron të përfitojë nga energjia e diellit për të qenë në gjendje të bartë rrymë elektrike në planetin tonë. Nëse mund të arrihet dhe zbatohet, ndryshimi klimatik do të zvogëlonte efektet e tij. Siç thekson The Next Web, ky lloj prodhimi energjie do të kishte dy përparësi mbi të gjitha. Së pari, aksesi në një intensitet më të madh energjie, pasi do të kishim rrezet e diellit 24-orëshe pasi jemi larg procesit të rrotullimit të tokës. Nga ana tjetër, pavarësia e klimës tokësore.

Kjo karakteristikë e fundit është gjithashtu e rëndësishme, pasi në hapësirë ​​nuk ka as mot të pafavorshëm, as ditë më të shkurtra dhe as stuhi (përveç stuhive diellore). Kjo do të bënte që energjia e prodhuar të ishte më e madhe në të gjitha aspektet. Lajm shumë i mirë, apo jo?

Epo, siç thonë ata, gjithçka që shkëlqen nuk është flori. Përgatitja e terrenit për këtë lloj satelitësh grumbullues do të duhet të marrë parasysh mbi të gjitha kostot. Siç shpjegohet nga Sanjay Vijendran, i cili mbikëqyr projektin Solaris, një projekt në të cilin po mblidhen të gjitha përparimet në këtë drejtim. Sipas Vijendran:

Lëshimi i një numri të madh satelitësh (për të kapur) energjinë diellore në shkallë gigavat në orbitë nga sipërfaqja e Tokës, do të haste në problemin e mungesës së aftësisë së lëshimit, si dhe ndotjes potencialisht të konsiderueshme të ajrit. Përkundër këtyre dy problemeve të përmendura, projekti i ESA vazhdon, pasi janë pengesa që mund të kapërcehen në vitet e ardhshme. Në mënyrë të veçantë, ndotja atmosferike tokësore duhet të shmanget duke lëshuar satelitët nga hapësira rreth Hënës.

Për momentin dhe derisa ky dhe projekte të tjera të realizohen, ndryshimi i klimës do të vazhdojë të rritet. Pasojat e tij janë tashmë të rënda dhe gjysma e planetit pritet të vuajë pasojat e tij. Një nga këto, goditëse aq edhe katastrofike, do të jetë që ujërat e deteve do të jenë të gjelbërta.

Në mënyrë të përmbledhur mund të themi se:

-Agjencia Evropiane e Hapësirës ka plane për të sjellë energjinë diellore nga hapësira.

-Pengesat më të mëdha janë kostoja dhe ndotja e ajrit tokësor.

-Ndërsa këto projekte po zhvillohen, ndryshimet klimatike do të vazhdojnë të rriten.