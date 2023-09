Nano prej 9 ditësh në spital, mjekët i bëjnë ndërhyrje kirurgjikale për t’i lehtësuar frymëmarrjen

Gjendja shëndetësore e ish kryeministrit Fatos Nano, i cili ndodhet në spital prej 9 ditësh, sot është stabël.

Ish-kryeministri socialist vazhdon të jetë i intubuar pasi atij i është rikthyer një problem kronik respirator që në gjuhën mjekësore, njihet me SPOK, sëmundje pulmonare obstruktive kronike që ngushton dhe dëmton rrugët ajrore të mushkërive.

Burime nga spitali bëjnë me dije se mjekët i kanë bërë një ndërhyrje kirurgjikale duke i vendosur një tub plastik, që po e ndihmon në furnizimin me oksigjen.

Të enjten e 24 gushtit 2023, Nano u shoqërua me ambulancë nga shtëpia e tij për në spital pasi kishte pasur probleme me frymëmarrjen. Ish kryeministri ka pasur probleme me shëndetinedhe dy vjet më parë.

j.l./ dita