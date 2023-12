Federata Turke përjashton përjetë ish-presidentin e Ankaragucu që goditi me grusht arbitrin 

Ish-presidenti i Ankaragucu në Superligën turke të futbollit, Faruk Koca është përjashtuar përjetë nga futbolli. Ai dha dorëheqjen pasi goditi me grusht gjyqtarin Halil Umut Meler pas barazimit 1-1 të skuadrës së tij me Rizespor në Superligën turke të hënën mbrëma.

Faruk Koca është dënuar me pezullim të përhershëm nga Federata Turke e Futbollit (TFF) pasi u arrestua për goditjen me grusht të arbitrit në fund të ndeshjes me Rizespor.

Bordi i TFF vendosi gjithashtu që Ankaragucu do të paguante një gjobë prej dy milionë lirash (54,000 dollarë) dhe do të luante pesë ndeshje në shtëpi pa tifozë si rezultat i trazirave që përfshinin tifozët dhe zyrtarët e klubit.

p.k\dita