Fisnik Qosja: Jam i detyruar të zbatoj rregullat, i detyrohem qytetarëve të Kavajës

Kryetari i Bashkisë së Kavajës ka reaguar në emisionin “Task Force” lidhur me pagesën e bërë për koncesionarin e inceneratorit të Tiranës një lëvizje financiare që u përmend edhe nga Erion Veliaj në mbledhjen e Këshillit Bashkiak si argument kundër këshilltarëve të opozitës që kundërshtuan alokimin e fondit të radhës për inceneratorin e Tiranës.

Qosja tha se ishte i detyruar të zbatojë rregullat e vendosura nga paraardhësit e tij dhe nuk mund t’i shkelë ato.

“E kisha të nevojshme që të sqaroj qytetarët e Kavajës për këtë çështje, jo për të bërë replikë me Erion Veliajn, sepse replikën me Erion Veliajn dhe betejën me të e kemi fituar me 14 maj.

Këtij i ka ngelur ora prapë ‘Kavaja-Kavaja-Kavaja’ , kështu që e ka marrë përgjigjen dhe do ta marrë kur të dojë dhe si të dojë, në lidhje me çështjen në fjalë.

Së pari, unë jam kryetari i Bashkisë Kavajë dhe kam detyrim t’ju përgjigjem qytetarëve të Kavajës për pastrimin e qytetit, sepse e kam marrë detyrën më 14 qershor në pikun e sezonit turistik, pra një atmosferë e pakëndshme në bashkinë e Kavajës, ku asgjë nuk funksiononte dhe ku nuk kemi gjetur as stilolaps dhe as letër.

Kur unë isha i detyruar të pastroja qytetin dhe të pastroja bregun e detit, ku kemi pasur mijëra turistë që kanë vizituar Kavajën këto kohë, kështu që detyra ime është që unë të marr masa dhe në bazë të rregullave që janë vendosur nga paraardhësit e mi, të vazhdoja rrugën dhe të bëja pagesën për inceneratorin dhe jo, nuk jam penduar fare që e kam bërë pagesën sepse i kam bërë nder Kavajës për ta pastruar.

Por kontrata e inceneratorit është aferë korruptive dhe kjo nuk ka diskutim, këtë e dinë të gjithë dhe jo vetëm unë si kryetar i bashkisë, këtë e thonë ekspertët dhe gjithë njerëzit. Pra, ka dalë në dritë e vërteta.

Por, duke qenë i kushtëzuar dhe duke qenë se mandati sa ka filluar, unë isha i detyruar të paguaja për inceneratorin sepse kam detyrim dhe ndaj qytetarëve dhe ndaj bizneseve.

Çështja e inceneratorit, presionin e ka në maksimum pasi i tillë është vetë ligji që është bërë nga qeveria që të detyron që ti të shkosh të paguash faturën, një detyrim kontraktor i padiskutueshëm!”-deklaroi Qosja.

