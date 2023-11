FOTO: Dy anë të botës në një imazh të vetëm

Artisti turk Ugur Gallenkus portretizon dy anë të ndryshme të botës në një imazh të vetëm.

Ai sjell në vëmendje gjendjen aktuale të botës dhe i bashkon me gjendjen që duhet të ishte.

Foto demonstrojnë klimën politike dhe hendeqet ekonomike.

Ugur jeton në Stamboll, është 29 vjeç dhe hobi i tij janë montazhet digjitale.

Ai ka thënë se do të kontaktojë me njerëzit e vendeve të zhvilluara, t’i takojë dhe t’u thotë se sa me fat janë që kanë një botë të veçantë për veten e tyre.

Njerëzit në këtë botë përballen me të gjitha llojet e vështirësive në jetë.

“Unë përdor foto të luftës të njohura në mbarë botën për ta bërë më të veçantë këtë kolazh dhe më pas i postoj ato në rrjetet sociale. Mendoj se mesazhi im mund të kuptohet qartë nëpërmjet fotove dhe marr reagime nga më të ndryshme nga njerëz në të gjithë botën”, është shprehur artisti turk.

a.c./dita