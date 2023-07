Gruaja që regjistroi aktin seksual në zyrën e Gjicit ka regjistruar edhe Berishën në zyrën e tij?! Flet gazetari që i publikoi telefonatat

Në media përflitet prej disa ditësh që gruaja e skandalit Gjici ka takuar Sali Berishën para dhe pas regjistrimit të aktit seksual që ka bërë në zyrën e kryetarit të Bashkisë Kukës.

Por gazetari Mero Baze shkon më tej. Ai thotë se ka mundësi që gruaja e identifikuar tashmë si Alma Kaçi 40 vjeç, të ketë regjistruar edhe vetë Berishën në zyrën e tij.

“Sali Berisha më në fund u dorëzua. Ai pranoi publikisht të deklarohet nëse e ka takuar Almën para dhe pas rregjistrimit të Safetit. E pranoi që e ka takuar, por nuk pranon të bëjë publike bisedën me të.

Arsyeja është e thjeshtë. Ai shpreson tek heshtja e Almës, por nga ana tjetër ka frikë vesin e Almës se mund ta ketë rregjistruar dhe atë bisedë dhe tani mund të jetë në duart e drejtësisë.

Ndaj nuk do të flasë dhe mirë bën. Ndoshta ka fat dhe nuk ja përdorin, duke pasur parasysh zemërgjerësinë e drejtësisë sonë me të” – thotë Baze, i cili dy ditë më parë publikoi tekste të telefonatave të Alma Kacit me personin që kishte marrë filmimin e saj pas daljes nga zyra e Gjicit.