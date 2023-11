Një 38-vjeçar nga Letonia është gjetur i pajetë ditën e sotme në një banesë në qytetin e Shkodrës. Bëhet me dije se 38-vjeçari është gjetur pa shenja jete nga shoku i tij, shtetasi me inicialet E.T me rezidencë në Britaninë e Madhe.

