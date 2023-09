Gjendet në Sahara meteori më i vjetër që ka mbërritur në Tokë nga hapësira: Po aq i vjetër sa Sistemi Diellor!

Meteoritet kanë tërhequr gjithmonë vëmendjen e qenies njerëzore. Edhe pse ato janë të ngjashme me asteroidët dhe kometat, e vërteta është se ka dallime midis të gjithëve. Meteoritët janë ata shkëmbinj të madhësive të ndryshme që bien në sipërfaqen e tokës. Po, është e vërtetë që kemi frikë se do të na ndodhë si dinosaurët, por ata na tregojnë edhe historinë e planetit tonë.

Studimet e fundit të kryera në një meteorit të gjetur në vitin 2020 nën rërën e shkretëtirës së Saharasë, kanë treguar se ai është shkëmbi më i vjetër i rënë në Tokë i gjetur deri më tani. Ky meteorit, i përcaktuar si Erg Chech 002, u gjet nga një grup gjuetarësh meteorësh. Ka shumë fragmente, ndaj nuk janë të rralla rastet që të jetë një pjesë e njohur. Megjithatë, ky meteorit ka një karakteristikë të veçantë, pasi shërben për të mësuar pak më shumë rreth universit dhe sistemit tonë diellor.

E veçanta e këtij objekti hapësinor është mosha dhe përbërja e tij. Provat që janë bërë në copat e grumbulluara kanë rezultuar se bëhet fjalë për një shkëmb jo më pak se 4,5 mld vjet të vjetër. Kjo është arsyeja pse ai është bërë meteori më i vjetër për të cilin qeniet njerëzore janë të vetëdijshme.

Nëse krahasojmë moshën e tyre në vijë kronologjike, do ta shohim më mirë këtë lashtësi. Në mënyrë popullore (dhe është vërtetuar nga shkenca) është thënë se universi filloi me Big Bengun 14 miliardë vjet më parë. Ai shpërthimi fillestar që nisi gjithçka. Meteori nuk vjen nga kjo kohë, por ka pothuajse të njëjtën moshë me sistemin tonë diellor.

Prandaj, kur ekspertët po trajtonin këtë material hapësinor, ata po preknin diçka që u formua pothuajse në të njëjtën kohë me Diellin tonë dhe planetët e tjerë. Kjo është e vërtetë, sado e rreme që mund të duket. Dhe jo vetëm kaq, falë analizave të tjera të përbërjes së tij, është bërë e mundur të dihet se struktura dhe materiali i tij rrjedhin nga një shpërthim vullkanik.

Gjëja nuk ndalet këtu. Shpërthimi i largët vullkanik që shkaktoi këtë shkëmb ndodhi në një protoplanet që po krijohej miliarda vjet më parë. Kjo do të thotë, kur planetët ishin ende duke u formuar, një shpërthim i madh hodhi një pjesë të materialit të tij në hapësirë ​​dhe kështu u krijua Erg Chech 002.

Së fundi, duhet thënë se ky meteorit i veçantë ishte më i madh në origjinë, por përplasja me koren e tokës e bëri atë në copa në madhësinë e një grushti. Sipas ekspertëve, mbetjet mund të gjenden ende në pikën ku ka rënë. Falë tij, ne tani dimë pak më shumë se si u krijua Sistemi Diellor, pjesë e të cilit ne jemi.