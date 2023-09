I njohur me pseudonimin “Thor”, Maresca fitoi medaljen e artë duke përfunduar testin e tij me 14700 pikë dhe duke triumfuar në një nga garat më prestigjioze të gjimnastikës.“Të gjithë e dimë që Parisi është qyteti i dashurisë, prandaj do të doja të dashurën time pranë, kam një propozim për të bërë”, tha ai menjëherë pas fitores, duke ftuar partneren e tij Maria Pia Tito.

Kështu, duke iu afruar asaj, ai u gjunjëzua dhe i tregoi një unazë , duke i bërë asaj pyetjen e pritshme. Vajza filloi të qante dhe të kërcente nga gëzimi, duke shqiptuar një “po” emocionale. Kampioni më pas hoqi medaljen e tij për ta vendosur në qafën e bashkëshortes së tij të ardhshme, ndërsa publiku në Açor Hotel Arena në Bercy u bashkua me duartrokitje të forta.