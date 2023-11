Gjithçka gati për ndeshjen, Shqipëria luan sonte me fanellat tradicionale

Kombëtarja e Shqipërisë do të zhvillojë sonte ndeshjen e fundit në kuadër të kualifikimeve për Kampionatin Evropian “Euro 2024”. Kombëtarja shqiptare ka siguruar një vend në Evropianin e vitit të ardhshëm, teksa sonte synon që të sigurojë kualifikimin si e para e grupit. Një barazim është i mjaftueshëm për këtë, përveç fitores.

Federata Shqiptare e Futbollit (FSHF) ka bërë me dije se tashmë gjithçka është gati për sonte, teksa ka publikuar pamje nga dhomat e zhveshjes. Përmes videos gjithashtu u bë e ditur se Shqipëria do të luajë sonte me fanellat tradicionale, me ngjyrat kuq dhe zi.

p.c. / dita