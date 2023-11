Gratë në BE paguhen 13% më pak se burrat për të njëjtën punë, pavarësisht nga fakti se paga e barabartë për të dy gjinitë është e parashikuar në ligjin evropian.

Sipas një njoftimi të Komisionit Evropian me rastin e “Ditës së Pagave të Barabarta” më 15 Nëntor, ” gratë në BE vazhdojnë të fitojnë më pak se burrat me hendekun mesatar të pagave gjinore në BE që qëndron në 13%”. Në të njëjtën kohë, Komisioni vëren se progresi në mbylljen e hendekut gjinor të pagave ka ngecur këtë vit dhe është i ngadalshëm ndër vite.

Në qershor 2023 hyri në fuqi Direktiva për Transparencën e Pagave dhe në bazë të këtij ligji të ri, punëtorët do të mund të zbatojnë të drejtën e tyre për pagë të barabartë për punë të barabartë ose punë me vlerë të barabartë, nënvizon Komisioni, sipas të cilit “çështja është transparenca”.

Kjo direktivë vendos një kornizë të qartë për zbatimin e konceptit të “punës me vlerë të barabartë ” dhe kritereve, duke përfshirë aftësitë, përpjekjen, përgjegjësinë dhe kushtet e punës dhe i ndihmon punëtorët të identifikojnë dhe sfidojnë diskriminimin në paga. Shtetet anëtare kanë tre vjet për ta transpozuar këtë direktivë në legjislacionin kombëtar.

E drejta për pagë të barabartë për gratë dhe burrat për punë të barabartë ose punë me vlerë të barabartë ka qenë një parim themelor i BE-së që nga Traktati i Romës në 1957. Së fundi, vihet re se “dita e pagës së barabartë ” (15 nëntori i këtij viti) shënon datën që simbolizon sa ditë shtesë duhet të punojnë gratë deri në fund të vitit për të fituar atë që fituan burrat në të njëjtin vit.

p.c. / dita