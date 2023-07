Historia pas kokës së rruar të Sinead O’Connor: Nuk doja të isha e bukur, nuk doja të përdhunohesha

Nga Britney Spears te Natalie Portman te Jada Pinkett Smith, shumë të famshëm kanë rruar flokët – por prerja ikonë e flokëve të Sinead O’Connor është ndoshta më e famshmja nga të gjitha.

“Nuk ndihem si vetvetja nëse nuk i rruaj flokët”, tha dikur këngëtarja legjendare irlandeze, e cila vdiq dje në moshën 56-vjeçare. “Kështu që edhe kur të plakem do t’i kem flokët e tij të tillë.”

Në një intervistë me Dr. Phil në 2017-ën, O’Connor zbuloi arsyen e thellë që ajo zgjodhi për herë të parë prerjen e shkurtër të flokëve kur ishte duke u rritur në Dublin.

“Kur ishim fëmijë, motra ime kishte flokë të kuq të bukur. Prandaj isha xheloz”, kujton ajo.

“Por nëna ime thoshte se flokët e motrës sime ishin të shëmtuara, të tmerrshme dhe të neveritshme. Dhe ajo filloi – kur unë kisha flokë të gjatë – të na prezantonte si vajzën e saj të bukur dhe vajzën e saj të shëmtuar. Dhe kjo është arsyeja pse i kam prerë flokët”, tregon ajo.

Ajo tha gjithashtu se do të ishte “e rrezikshme” të kishte flokë të gjatë dhe një stil më tradicional femëror, sepse: “Nuk doja të më përdhunonin. Nuk doja të më ngacmonin. Nuk doja të vishesha si vajzë. Nuk doja të isha e bukur”.

Veprimi i saj nuk u mirëprit nga drejtuesit e shtëpive diskografike përpara publikimit të albumit të saj të parë, The Lion and the Cobra në 1987.

“Ata donin që unë të rrija flokët e mi të gjatë dhe të vishja funde të shkurtra, taka të larta dhe me grim”, i tha ajo Sun në 2022. “Unë nuk doja që asnjë mashkull të më thoshte se çfarë të bëja.”

Kështu O’Connor shkoi direkt te një berber dhe hoqi gjithë flokët.

“Ata panë kokën e rruar të Sinead-it dhe thanë: ‘Tani e dimë se me çfarë kemi të bëjmë’”, tha bashkëshorti dhe partneri i saj i parë, John Reynolds, në një intervistë me të njëjtin medium.

“Ishte një deklaratë e fuqishme nga një grua që thoshte: “Mos u ngatërro me mua!”

o.j/dita