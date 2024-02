Horoskopi 7 Shkurt 2024, ja çfarë kanë rezervuar yjet për sot

Dashi

Qëndrueshmëria të çon të reagosh edhe përballë situatave komplekse. Prandaj, do të ngarkoheni me optimizëm dhe do të falni shumë dashuri me partnerin/en tuaj. Beqarët do të jenë në gjendje të kujdesen për marrëdhëniet sociale. Është një kohë ideale për të përfituar nga të gjitha mundësitë, për të dhënë dëshmi për aftësitë tuaja dhe mos e merrni atë.

Demi

Sot do të jetë një ditë e qetë dhe do të kaloni momente shumë të ëmbla me të dashurin/ën tuaj. Nëse keni pasur tensione në të kaluarën, do të zgjidhni gjithçka me një vëmendje shtesë! Beqarët duhet të mbajnë miqtë e besueshëm pranë dhe të rrethojnë veten me njerëz të sinqertë. Mos jini të ashpër me këdo që përpiqet t’ju japë këshilla të mira. Jini të durueshëm.

Binjakët

Për të kapërcyer dyshimet dhe pasiguritë, duhet të përqendroheni në forcën e emocioneve. Venusi në shenjë do t’ju sjellë aq shumë dëshirë të buzëqeshni dhe të mbani mendimet e këqija larg. Për beqarët sot është një ditë e ngjarjeve të papritura dhe ndryshimeve të humorit, pajtohen dy gjërat në maksimum. Ndihma e një kolegu të sinqertë gjatë kësaj periudhe do t’ju tërheqë nga çdo vështirësi. Merrni anën pozitive të ndryshimeve.

Gaforrja

Një vendim i papritur për marrëdhënien në çift mund të jetë një gabim. Verifikoni se ekzistojnë dyshime për t’u themeluar përpara se të prishni jetën tuaj. Ata që janë vetëm për një farë kohe sot do të kenë mundësitë e duhura për të filluar një histori dashurie me perspektiva të mira. Ju jeni shumë të zënë me punë dhe gjithashtu shumë të lodhur. Merrni një pushim, edhe ju keni të drejtë të pushoni.

Luani

Disa kontraste në dashuri do t’ju bëjnë të ndiheni si një peshk pa ujë. Mundohuni të mos jeni shumë xheloz, duke rrezikuar që i dashuri/a juaj të jetë i pakëndshëm. Për beqarët sot do të jetë një ditë e lumtur, për të kaluar me miqtë e vjetër! Ndarja e suksesit me të tjerët nuk do t’ju pëlqejë, por ju nuk jeni gjithmonë protagonistë, prandaj pranoni rolin tuaj.

Virgjëresha

Dialogu me partnerin/en sot duket i vështirë, por me komunikimin tuaj ju do të keni sukses në krijimin e një ekuilibri që do të çojë në një kuptim pothuajse të përsosur. Zemrat e vetmuara do të takojnë njerëz të rinj dhe intrigues të cilët do të nxisin flakën e pasionit. Mos i humbisni qëllimet tuaja për punën dhe vlerësoni mirë çdo investim për të garantuar suksesin.

Peshorja

Mos e ngacmoni të dashurin/ën duke i provokuar humorin. Jini më të hapur ndaj dialogut dhe tregoni ndjenjat tuaja pa ndrojtje. Beqarët do të jenë interesantë dhe do të bëjnë shumë arritje të reja, por shumë do të jenë jetëshkurtra. Shikoni synimet e arritura me një frymë objektive dhe do të kuptoni se keni bërë shumë progres, disa madje janë të papritura.

Akrepi

Grindjet midis çifteve mund të lindin, por për fat të mirë do të jenë momente kalimtare që më pas do të sjellin harmoni gjatë ditës. Yjet këshillojnë beqarët për të shmangur dykuptimësinë dhe për të shprehur ndjenjat e tyre në mënyrë të qartë tek personi i dëshiruar. Falë intuitës tënde të pagabueshme, do të zgjidhni situata shumë komplekse. Perspektiva të reja për ata që kërkojnë horizonte të reja.

Shigjetari

Venusi arrin të ndihmojë çiftet, duke sjellë emocionet përsëri në lojë dhe duke kapërcyer edhe fazat më të komplikuara. Shumë prej shenjave megjithatë do të shpërqendrohen nga atraksionet e jashtme! Beqarët do të jetë në kërkim të emocioneve të reja për të përjetuar! Sfera profesionale do të jetë në trazirë të madhe dhe për të gjithë do të ketë lajme interesante, të gjitha për t’u menaxhuar.

Bricjapi

Ju do të merreni me kaq shumë angazhime sa do të sakrifikoni jetën tuaj emocionale. Ai që do të paguajë pasojat është partneri/ja që mund t’ju japë një ultimatum: ose mua ose punën! Beqarët do të jenë në kërkim të flirteve të reja për të jetuar pa angazhime! Sot nuk do të keni probleme në lidhjen e marrëveshjeve dhe bashkëpunimeve. Por planetët kërkojnë vëmendje ndaj kontratave.

Ujori

Dëshira për të ikur nga rutina do të sjellë te shumë Ujori të vënë në pikëpyetje marrëdhënien me të dashurin/ën. Mbi të gjitha, marrëdhëniet e vjetra do jenë atë që do të preken. Kush është vetëm do të jetë i animuar nga një ndjenjë e fortë e shkeljes dhe pavarësisë. Yjet janë në favor të atyre që kërkojnë një punë të re ose ata që duan të konsolidojnë pozicionin e tyre. Ju do të jeni të hapur për gjithçka.

Peshqit

Planetët ju stimulojnë të hidhni veten në mënyrë të sigurtë në aventura të reja romantike, ndërkohë që ata që kanë qenë në çift për disa kohë do të jenë në gjendje të bëjnë projekte afatgjata. Për beqarët, tërheqjet e nxehta dhe historitë emocionuese po vijnë, të cilat do të zhdukin të gjitha pasiguritë. Nuk është koha për të ndërprerë bashkëpunimet që mendoni se nuk janë të frytshme.