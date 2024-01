I shpallur në kërkim ndërkombëtar, arrestohet në Rinas 32-vjeçari nga Maqedonia e Veriut

Oficere policie ne aeroportin "Nene Tereza" (Rinas) ne Tirane bosh per shkak te pezullimit te te gjitha fluturimeve, ne zbatim te masave per te parandaluar perhapjen e koronavirusit, COVID 19, nderkohe qe linjat ajrore po vuajne humbje te medha. Qeveria ka siguruar fluturime te posacme per riatdhesimin e shqiptareve te ngecur ne vende te ndryshme te Europes./r/n/r/nTirana's "Mother Teresa" (Rinas) Airport empty due to the suspension of all flights, following measures to prevent the spread of coronavirus, COVID 19, while airlines are suffering heavy losses. The government has provided special flights to repatriate Albanians stuck in various European countries.