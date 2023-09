Ja si e negocioi Petrit Ndoji shitjen e katër bombave me celular te grupet kriminale

Ky është momenti kur 51-vjeçari nga Lezha negocionte për shitjen e katër minave me telefon te disa persona në Vlorë. Petrit Ndoji u arrestua nga Forcat “Operacionale” teksa ishte duke udhëtuar me makinë.

Ndoji, i cili është person me precedentë të mëparshëm penalë, dyshohet se shiste mina me telefon të prodhuara në zonën e Milotit, për llogari të grupeve kriminale në Vlorë. Raportohet se ai ka kërkuar 10 mijë euro për katër eksplozivët e lidhur me telefon.

Ende nuk ka asnjë detaj se kush ishte i interesuar për blerjen e minave. Ky është rasti i dytë brenda pak muajsh i kapjes së minave me telekomandë në Vlorë.

“Më herët, Policia e Vlorës sekuestroi 5 mina të tjera gjatë operacioneve “Knock Out” dhe “Knock Out 2”. Si rezultat i punës së Policisë, për parandalimin e ngjarjeve kriminale, u vunë në pranga 4 shtetasit që transportonin këto mina me eksploziv C4”, njoftoi policia.