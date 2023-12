Java e fundit e stinorit vjeshtor në Superligë, sot luhen tri ndeshje

Sot do të nisë java e 18-të dhe e fundit për stinorin vjeshtor në Superligën e Kosovës. Drita, që xhiron e kaluar triumfoi në derbin ndaj Gjilanit, do të jetë nikoqire e Malishevës, që vjen pas fitores ndaj Lirisë.

“Intelektualët” janë të dytit në tabelë me 31 pikë, kurse malishevasit kanë 26 pikë dhe renditen dy pozita më poshtë. Një ndeshje tjetër interesante pritet të jetë edhe ajo mes Dukagjinit dhe Gjilanit, që do të zhvillohet në stadiumin “18 Qershori”.

Të dy skuadrat hyjnë në këtë ndeshje pas humbjeve xhiron e kaluar. Klinasit pësuan ndaj Feronikelit ’74, kurse Gjilanasit humbën në derbin ndaj Dritës. Dukagjini është i gjashti në tabelë me 21 pikë, katër më shumë se Gjilani që renditet i teti.

Përballja tjetër e ditës së sotme do të zhvillohet në “Sami Kelmendi” të Lipjanit, mes Fushë Kosovës dhe Feronikelit ’74. “Nikli” synon fitoren e dytë rresht pas asaj ndaj Dukagjinit, teksa Fushë Kosova nuk ka fitore që nga muaji i kaluar, duke regjistruar katër humbje rresht në kampionat.

Skuadra nga Drenasi është e shtata në tabelë me 18 pikë, kurse “Pampurat” ndodhen në pozitën e parafundit (9) me 10 pikë. Të tri ndeshjet do të nisin në orën 13:00.

