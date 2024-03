“Jo gjenocidit! Fëmijët po vdesin”, aktivisti pro-palestinez ndërpret fushatën e Biden

Një aktivist pro-palestinez ka ndërprerë presidentin amerikan Joe Biden teksa po mbante një fjalim për fushatën në Atlanta në Xhorxhia, në kuadër të garës për zgjedhjet presidenciale.

“Ti je një diktator, Joe gjenocidi! Dhjetëra mijëra palestinezë kanë vdekur. Fëmijët po vdesin”, thotë ai.

Më pas, Biden tha se ai nuk mërzitej me “pasionin” e protestuesit.

Udhëheqësi amerikan shtoi se “ka shumë palestinezë që po viktimizohen padrejtësisht”.

BREAKING: Joe Biden interrupted by Palestine solidarity activists during his campaign rally in Atlanta, GA.

Protesters demanded an immediate ceasefire, end to aid to Israel, and to end the Georgia International Law Enforcement Exchange GILEE, where U.S. police are trained by… pic.twitter.com/F5SPBsSLXU

— BreakThrough News (@BTnewsroom) March 10, 2024