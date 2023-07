Juventus, rëndohet pozita e ish-presidentit Agnelli, kërkohet një dënim tjetër nga prokuroria

Prokuroria e Federatës Italiane të Futbollit kërkon një dënim për pezullim 20-mujor për ish-presidentin e Juventusit, Andrea Agnelli.

Kjo kërkesë i shtohet dënimit tashmë zyrtar prej 2 vitesh, i vendosur nga Kolegji i Garancisë së Sportit. Organi hetues e ka bërë kërkesën gjatë seancës në Gjykatën Kombëtare lidhur me hetimet e dosjes “Prisma” që lidhet me manovrat e pagave, marrëdhëniet me agjentët dhe ato me sponsorët e ndryshëm.

Ndërkohë, Agnelli kërkon ta vazhdojë betejën deri në fund pasi nuk ka hequr dorë nga apelimi i çështjes së plusvalencave, gjë të cilën e bëri klubi bardhezi për të evituar dënime edhe më të rënda.