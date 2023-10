Ka punë, po jo njerëz/ Durrës, dhoma e tregtisë: Mungojnë punonjësit, luhatja e euros uli fitimet!

Bizneset patën një verë të mbarë dhe me fitime të larta por sezoni edhe pse i suksesshëm nuk zbehu dot problematikat. Mungesa e punonjësve të kulifikuar dhe stafet e reduktuara mbeten një ndër shqetësimet e sipërmarrjeve në Durrës.

Këto mungesa thotë Kryetari i Dhomës së Tregtisë se tregtise kanë sjellë pasoja në cilësinë e sherbimëve të ofruara.

“Nga bisedimet që kemi pasur ne me biznesin mund të konsiderohet si një nëntë mujor i mirë në raport me vitet e mëparshme. Kjo shoqërohet dhe me problematikë që kemi hapur gjatë kësaj periudhe, ku mund të përmendet mungesa e burimeve njerëzore. Kemi mungesë të theksuar në sasi dhe vitet e fundit po ndihet muingesa edhe në cilësi.

Kryetari i dhomës së tregtise, Artan Luku thkson se edhe luhatja e shpeshte e euroës solli vështirësi për bizneset. Humbjet ishin të konsiderueshme.

“Kemi kontrata të mbyllura në kohën kur leku ishte 120 në raport me euron. Në gusht dhe korrik, raporti shkoi gati 1 me 1, gjë e cila i futi në kolaps dhe i detyruan të rrisin prodhimet, nuk përballuan dot marrëdhëniet me kontraktorët, turizmi u detyrua të pranojë humbjen, deri në 25 përqind në disa raste”, shtoi ai.

Pavarësisht vështirësive kjo verë solli rritje të numrit të bizneseve në qytetin bregdetar kryesisht të atyre që lidhen me sektorin e turizmit.

a.c./dita