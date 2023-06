Kampioni i Botës, zyrtarisht i kuq…

Mesfushori, që u shpall kampion bote me Argjentinën vitin e kaluar në Katar, largohet nga Brighton, skuadër me të cilën u bashkua në janar të vitit 2019. Argjentinasi ka firmosur një kontratë afatgjatë me Liverpool, deri në vitin 2028 dhe do të mbajë fanellën me numrin 10 te skuadra e Klopp.“Ndjenjë fantastike të jem këtu si lojtar i Liverpool dhe mezi pres të filloj. Dua të jem me skuadrën që nga dita e parë para sezonale. Kur je në një klub si Liverpool ti duhet të fitosh trofe të mëdhenj”, tha ai.